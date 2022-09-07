Connexion
Connexion
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
Inscription
Inscription Email
Ou se connecter avec
GoogleGoogle
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Apple Apple     
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Sanofi
  6. Actualités
  7. Synthèse
    SAN   FR0000120578

SANOFI

(SAN)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:38 07/09/2022
80.61 EUR   +0.07%
18:20SANOFI : Document AMF CP. 2022DD859727
PU
15:28SANOFI : Deutsche Bank maintient sa recommandation neutre
ZD
10:34SANOFI : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours
AO
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFonds 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Sanofi : Document AMF CP. 2022DD859727

07/09/2022 | 18:20
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

2022DD859727

06 septembre 2022

FR0000120578 - DD153133

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Carole FERRAND, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SANOFI

LEI : 549300E9PC51EN656011

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 06 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR 0000120578

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 80.6200 Euro

VOLUME : 1.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 80.6200 Euro

VOLUME : 1.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 06 septembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Sanofi SA published this content on 07 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 September 2022 16:19:02 UTC.


© Publicnow 2022
Toute l'actualité sur SANOFI
18:20SANOFI : Document AMF CP. 2022DD859727
PU
15:28SANOFI : Deutsche Bank maintient sa recommandation neutre
ZD
10:34SANOFI : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours
AO
08:30AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Airbus, Equinor, Safran, Sanofi, Var Energi, Uniper, Allianz, C..
ZB
06/09SANOFI : JP Morgan optimiste sur le dossier
ZD
06/09SANOFI : nouvelles données présentées sur Dupixent
CF
05/09EUROAPI : plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 5 septembre 2022
AO
05/09SANOFI : Frédéric Oudéa proposé comme président non exécutif
AO
05/09Frederic Oudea devient le président non exécutif de Sanofi
ZB
05/09BOURSE DE PARIS : Paris chute après un fort rebond vendredi, plombée à nouveau par le gaz
AW
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SANOFI
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 43 078 M 42 673 M -
Résultat net 2022 8 177 M 8 100 M -
Dette nette 2022 7 514 M 7 443 M -
PER 2022 12,3x
Rendement 2022 4,43%
Capitalisation 101 Mrd 100 Mrd -
VE / CA 2022 2,52x
VE / CA 2023 2,35x
Nbr Employés 95 442
Flottant 87,9%
Graphique SANOFI
Durée : Période :
Sanofi : Graphique analyse technique Sanofi | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SANOFI
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 26
Dernier Cours de Clôture 80,55 €
Objectif de cours Moyen 112,62 €
Ecart / Objectif Moyen 39,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Paul Hudson Chief Executive Officer & Director
Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon Chief Financial Officer & Executive Vice President
Serge Weinberg Director
John C. Reed EVP & Global Head-Research & Development
Nestle Frank Global Head-Immunology Therapeutic Research Area
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SANOFI-9.07%100 063
JOHNSON & JOHNSON-4.61%429 030
ELI LILLY AND COMPANY9.09%291 533
ROCHE HOLDING AG-14.65%270 590
PFIZER, INC.-22.51%256 821
ABBVIE INC.1.62%243 272