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Sanofi : Document AMF CP. 2022DD877433

23/12/2022 | 19:19
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2022DD877433

22 décembre 2022

FR0000120578 - DD154703

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Emile Voest, Director

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : SANOFI

LEI : 549300E9PC51EN656011

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 22 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR 0000120578

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 91.3400 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 91.3400 Euro

VOLUME : 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 22 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Sanofi SA published this content on 23 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 December 2022 18:10:54 UTC.


© Publicnow 2022
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Rendement 2022 3,94%
Capitalisation 114 Mrd 122 Mrd -
VE / CA 2022 2,79x
VE / CA 2023 2,57x
Nbr Employés 95 442
Flottant 87,9%
Graphique SANOFI
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Sanofi : Graphique analyse technique Sanofi | Zonebourse
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