Sanofi : Dupixent approuvé aux Etats-Unis contre la dermatite atopique chez les enfants

La FDA a approuvé Dupixent (dupilumab) de Sanofi pour le traitement des enfants âgés de 6 mois à 5 ans atteints de dermatite atopique modérée à sévère, non contrôlés par des médicaments à usage topique prescrits sur ordonnance ou auxquels ces médicaments sont déconseillés. Une soumission réglementaire pour cette même tranche d'âge est actuellement examinée par l'Agence européenne des médicaments et d'autres soumissions réglementaires dans divers pays sont en cours.



Dupixent est le premier et le seul médicament biologique approuvé pour le traitement de la dermatite atopique modéré à sévère, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte.



Dans le cadre d'un essai de phase III mené chez l'enfant, Dupixent en association avec des corticoïdes à usage topique a permis de mieux cicatriser la peau et de réduire significativement les démangeaisons à 16 semaines, comparativement à un traitement par corticoïdes à usage topique seulement.



Les données de sécurité à long terme d'un essai de prolongation en ouvert de 52 semaines mené dans cette tranche d'âge confortent le profil de tolérance bien établi de Dupixent observé dans toutes les tranches d'âge pour lesquelles il est approuvé.







LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.

FDA (Food and Drug Administration)

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.