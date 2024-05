Sanofi : La valeur du jour à Paris - Sanofi annonce des investissements massifs dans la production de médicaments en France

Le 13 mai 2024 à 11:53 Partager

Sanofi (+1,30% à 91,75 euros) progresse après l'annonce d'une augmentation de 1,1 milliard d’euros de ses investissements en France. Il s'agit de financer la création de nouvelles capacités de bioproduction sur ses sites de Vitry-sur-Seine (Val de Marne), Le Trait (Seine-Maritime) et Lyon Gerland (Rhône). Dans le cadre du sommet Choose France qui s'ouvre ce lundi, le groupe prévoit que ce nouvel investissement permettra la création de plus de 500 emplois et renforcera les capacités du pays à maitriser la production des médicaments essentiels.



Le laboratoire souligne qu'il déploie depuis la pandémie de Covid-19 un plan d'investissement de plus de 3,5 milliards d'euros pour financer ses grands projets de production de médicaments et de vaccins en France. "La France est et sera toujours au cœur de la stratégie de Sanofi" déclare le directeur général Paul Hudson.



Berenberg reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 105 euros, jugeant que Sanofi la valeur la plus attractive de son secteur étant donné sa valorisation modeste. Stifel reste également à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 109 euros.



Les investissements annoncés sont focalisés notamment sur la bioproduction, à savoir la production de médicaments à partir de sources biologiques vivantes. A Vitry-sur-Seine, Sanofi investira 1 milliard d'euros pour construire une nouvelle usine permettant de doubler la capacité de production d'anticorps monoclonaux. Sur le site du Trait, 100 millions d'euros serviront à développer de nouvelles capacités de bioproduction pour soutenir le lancement de futurs médicaments biologiques et de vaccins, ainsi que le développement du produit-phare Dupixent, qui pourrait bientôt devenir le premier biomédicament indiqué dans la bronchite chronique.



A Lyon Gerland, le laboratoire va investir 10 millions d'euros pour localiser en France la production de Tzield, biomédicament contre le diabète de type 1 dont Sanofi a fait l'acquisition en avril 2023 et qui était alors produit hors d'Europe.