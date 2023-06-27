27 juin (Reuters) - Sanofi SA:
* AMLITELIMAB : DE PREMIÈRES DONNÉES POSITIVES DE PHASE IIB DANS LE TRAITEMENT DE LA DERMATITE ATOPIQUE CONFORTENT SON POTENTIEL DE PREMIER ET DE MEILLEUR ANTICORPS MONOCLONAL ANTI-OX40L DE SA CATÉGORIE
* L'AMLITELIMAB A ÉTÉ BIEN TOLÉRÉ, QUELLES QUE SOIENT LES DOSES ADMINISTRÉES, ET AUCUN NOUVEAU SIGNAL DE SÉCURITÉ N'A ÉTÉ DÉTECTÉ
* L'AMLITELIMAB A PERMIS D'OBSERVER DES AMÉLIORATIONS STATISTIQUEMENT SIGNIFICATIVES DES SIGNES ET SYMPTÔMES DE LA DERMATITE ATOPIQUE MODÉRÉE À SÉVÈRE DE L'ADULTE Texte original sur Eikon [ID: nGNE4SNBnq] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)