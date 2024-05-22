22 mai (Reuters) - Sanofi a déclaré mercredi que:
* LES NOUVEAUX RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE PHASE 2 SUR LE RILZABRUTINIB MONTRENT QU’IL POURRAIT S’AGIR DU PREMIER TRAITEMENT ORAL AVANCÉ POUR L’ASTHME MODÉRÉ À SÉVÈRE
* LES DONNÉES MONTRENT QUE RILZABRUTINIB A ENTRAÎNÉ UNE RÉDUCTION NUMÉRIQUE DE LA PERTE D'ÉVÉNEMENTS DE CONTRÔLE DE L'ASTHME, UNE AMÉLIORATION DES SYMPTÔMES ET A ÉTÉ BIEN TOLÉRÉ
* LES RÉSULTATS SOUTIENNENT LE DÉVELOPPEMENT ET L'AVANCEMENT VERS UN PROGRAMME DE PHASE 3 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédactions de Gdansk et Paris)