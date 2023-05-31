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Sanofi-Résultats positifs pour le Frexalimab dans le traitement de la sclérose en plaques

31/05/2023 | 07:05
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31 mai (Reuters) - Sanofi SA:

* LES RÉSULTATS POSITIFS DE LA PHASE 2 DU FREXALIMAB MONTRENT UNE RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ DE LA MALADIE DANS LA SCLÉROSE EN PLAQUES RÉCURRENTE

* DONNÉES POSITIVES DE PHASE II RELATIVES AU FREXALIMAB, UN NOUVEL ANTICORPS ANTI-CD40L EXPÉRIMENTAL

* LE FREXALIMAB A ATTEINT SON CRITÈRE DÉVALUATION PRIMAIRE AVEC UNERÉDUCTION DE 89% DES NOUVELLES LÉSIONS CÉRÉBRALES DANS LE GROUPE AYANT REÇU LA DOSE LA PLUS ÉLEVÉE VERSUS PLACEBO

* SANOFI PRÉVOIT DE LANCER DES ESSAIS PIVOTS DANS LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES AU DÉBUT DE 2024

* APRÈS 12 SEMAINES DE TRAITEMENT, LE NOMBRE DE NOUVELLES LÉSIONS EN T1 REHAUSSÉES PAR LE GADOLINIUM A DIMINUÉ DE 89% DANS LE GROUPE TRAITÉ PAR LA DOSE LA PLUS ÉLEVÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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