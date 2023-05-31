Sanofi-Résultats positifs pour le Frexalimab dans le traitement de la sclérose en plaques

31 mai (Reuters) - Sanofi SA:
* LES RÉSULTATS POSITIFS DE LA PHASE 2 DU FREXALIMAB
MONTRENT UNE
RÉDUCTION SIGNIFICATIVE DE L'ACTIVITÉ DE LA MALADIE DANS LA
SCLÉROSE EN PLAQUES RÉCURRENTE
* DONNÉES POSITIVES DE PHASE II RELATIVES AU FREXALIMAB, UN
NOUVEL
ANTICORPS ANTI-CD40L EXPÉRIMENTAL
* LE FREXALIMAB A ATTEINT SON CRITÈRE DÉVALUATION PRIMAIRE
AVEC
UNERÉDUCTION DE 89% DES NOUVELLES LÉSIONS CÉRÉBRALES DANS LE
GROUPE AYANT REÇU LA DOSE LA PLUS ÉLEVÉE VERSUS PLACEBO
* SANOFI PRÉVOIT DE LANCER DES ESSAIS PIVOTS DANS LE
TRAITEMENT DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUES AU DÉBUT DE 2024
* APRÈS 12 SEMAINES DE TRAITEMENT, LE NOMBRE DE NOUVELLES
LÉSIONS
EN T1 REHAUSSÉES PAR LE GADOLINIUM A DIMINUÉ DE 89% DANS LE
GROUPE TRAITÉ PAR LA DOSE LA PLUS ÉLEVÉE
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(Gdansk Newsroom)