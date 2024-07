SANOFI : Stifel relève légèrement sa cible sur le titre

Le 08 juillet 2024 à 15:48 Partager

Stifel maintient sa note d'achat sur le titre Sanofi avec un objectif de cours relevé de 109 à 111 euros.



Le broker rapporte que l'attention va se porter de plus en plus sur l'exercice 2025 et au-delà, soit 'lorsque la croissance devrait être à deux chiffres'.



'Si le pipeline commence à donner des résultats, alors l'argument d'investissement serait celui d'une histoire de redressement très attrayante', estime l'analyste.



'Nous sommes raisonnablement optimistes quant à la réussite du tolébrutinib avec GEMINI et/ou HERCULES d'ici début septembre, ce qui serait un catalyseur majeur. C'est pourquoi nous avons décidé de faire de Sanofi notre premier choix parmi les grandes capitalisations pharmaceutiques pour le troisième trimestre', conclut Stifel.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.