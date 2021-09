Sanofi : a finalisé le rachat de Translate Bio

Sanofi a finalisé l'acquisition de Translate Bio, une opération qui donne un nouveau coup d'accélérateur aux initiatives que l'entreprise a engagées en vue de développer des vaccins et agents thérapeutiques faisant appel à la technologie de l'ARN messager pour changer la vie des patients.



Cette acquisition permet à Sanofi de doter son Centre d'excellence dédié aux vaccins à ARNm – dont la vocation est de libérer tout le potentiel de la future génération de vaccins à ARNm – d'un atout essentiel et de l'appliquer à d'autres domaines stratégiques comme l'immunologie, l'oncologie et les maladies rares.