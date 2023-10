Sanofi : accord avec Janssen pour un vaccin contre E. coli

Sanofi annonce avoir conclu un accord avec Janssen Pharmaceuticals, filiale de Johnson & Johnson, en vue du développement et de la commercialisation d'un candidat-vaccin à neuf valences contre les souches pathogènes extra-intestinales d'E. coli développé par Janssen.



'Les souches E. coli responsables d'infections extra-intestinales (ou ExPEC) sont l'une des premières causes de sepsis et à l'origine d'approximativement 10 millions de cas d'infections invasives par an dans le monde', souligne le groupe de santé français.



Un essai clinique de phase III du candidat-vaccin a été lancé en 2021 et est en cours. Ce nouveau vaccin contre les souches pathogènes extra-intestinales d'E. coli devrait compléter le portefeuille actuel de vaccins Sanofi destinés aux adultes âgés.



Les deux parties co-financeront les dépenses actuelles et futures de R&D. Sanofi versera un paiement initial de 175 millions de dollars à Janssen, suivi de paiements d'étape en fonction de certains objectifs. La clôture est soumise aux approbations réglementaires d'usage.



