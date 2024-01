Sanofi : accord pour l'acquisition d'Inhibrx

Le 23 janvier 2024 à 08:22 Partager

Sanofi annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Inhibrx, société spécialisée dans le développement d'un vaste portefeuille de nouveaux candidats-médicaments biologiques, après scission de l'entreprise et séparation de ses actifs non-INBRX-101.



Le groupe de santé français explique qu'INBRX-101 pourrait permettre de traiter le déficit en alpha-1-antitrypsine, une maladie héréditaire rare qui touche principalement les poumons et entraîne une détérioration progressive des tissus.



Pour chaque action Inhibrx, les actionnaires d'Inhibrx recevront 30 dollars en numéraire, un droit de valeur contingente de cinq dollars et 0,25 action d'une nouvelle société cotée en bourse qui conservera les actifs non-INBRX-101 (New Inhibrx).



L'acquisition d'Inhibrx par Sanofi est subordonnée à l'opération de scission aboutissant à la création de New Inhibrx et aux autres conditions de clôture usuelles. Les deux entreprises prévoient de clôturer la transaction dans le courant du deuxième trimestre 2024.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.