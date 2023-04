Sanofi acquiert l'entier contrôle commercial du Beyfortus (nirsevimab) aux États-Unis

Sanofi annonce avoir simplifié ses accords contractuels avec AstraZeneca pour acquérir l'entier contrôle commercial du nirsevimab aux États-Unis. Beyfortus est un anticorps expérimental à longue durée d'action conçu pour protéger tous les nourrissons contre les infections par le VRS (virus respiratoire syncytial), de la naissance jusqu'à leur première saison virale au moyen d'une seule dose, qui a été développé conjointement par Sanofi et AstraZeneca.



Selon les nouveaux accords, Sobi mettra fin à son accord de participation avec AstraZeneca, et Sanofi et AstraZeneca mettront à jour leur accord de collaboration afin que Sanofi ait l'entier contrôle commercial du nirsevimab aux États-Unis. Sanofi a simultanément conclu un accord de redevance directe avec Sobi pour partager une partie des ventes nettes de nirsevimab aux États-Unis.