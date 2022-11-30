Sanofi annonce des résultats positifs d'une étude sur l'Acoziborole

30 novembre (Reuters) - Sanofi SA:
* ACOZIBOROLE : UN MÉDICAMENT EXPÉRIMENTAL ORAL ET À DOSE
UNIQUE
POURRAIT PERMETTRE D'ÉLIMINER LA MALADIE DU SOMMEIL EN AFRIQUE
* DES RÉSULTATS POSITIFS D'UNE ÉTUDE DE PHASE II/III
CONFIRMENT LE
POTENTIEL DE L'ACOZIBOROLE DANS LE TRAITEMENT D'UNE MALADIE
MORTELLE
* LA DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES INITIATIVE (DNDI) ET
SANOFI
RAPPORTENT AVOIR OBSERVÉ DES TAUX DE SUCCÈS THÉRAPEUTIQUE ALLANT
JUSQU'À 95% DANS LE CADRE D'UNE ÉTUDE DE PHASE II/III PORTANT
SUR LA SÉCURITÉ ET L'EFFICACITÉ D'UNE DOSE UNIQUE D'ACOZIBOROLE
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(Bureau de Gdansk)