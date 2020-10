Sanofi : annonce des résultats positifs pour Dupixent dans l'asthme sévère chez l'enfant

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi et son partenaire américain Regeneron ont annoncé mardi que leur candidat médicament Dupixent avait atteint son critère d'évaluation primaire et tous les critères d'évaluation secondaires clés dans une étude de phase 3 chez des enfants âgés de six à onze ans souffrant d'asthme modéré à sévère non contrôlé.

Les deux sociétés ont déclaré que Dupixent, ajouté au traitement de référence dans cette pathologie, avait réduit jusqu'à 65% la fréquence des crises d'asthme sévères sur un an, précisant qu'une amélioration significative et rapide de la fonction pulmonaire avait été observée en deux semaines et s'était maintenue jusqu'à 52 semaines.

Regeneron et Sanofi prévoient de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe dans cette indication d'ici au premier trimestre 2021.

Regeneron a mis au point Dupixent et le commercialise conjointement aux Etats-Unis avec Sanofi dans le cadre d'un accord de collaboration conclu en 2007. Sanofi est responsable de la commercialisation de Dupixent à l'échelle internationale.

-Colin Kellaher, The Wall Street Journal (Version française François Schott) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2020 06:50 ET (10:50 GMT)