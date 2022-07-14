Sanofi annonce des résultats positifs pour l'essai de phase III sur Dupixent

14 juillet (Reuters) - SANOFI SA:
* RÉSULTATS POSITIFS DE PHASE III POUR DUPIXENT® (DUPILUMAB)
DANS
LE TRAITEMENT DE L'SOPHAGITE À ÉOSINOPHILES DE L'ENFANT ÂGÉ DE
1 À 11 ANS
* PREMIER ET UNIQUE ESSAI EXPÉRIMENTAL DE PHASE III AYANT
PERMIS
D'OBTENIR DES RÉSULTATS POSITIFS CHEZ LE JEUNE ENFANT
* L'ESSAI A ATTEINT SON CRITÈRE D'ÉVALUATION PRIMAIRE : 68 %
DES
PATIENTS AYANT REÇU LA DOSE LA PLUS ÉLEVÉE DE DUPIXENT ET 58 %
LA DOSE LA PLUS FAIBLE ONT PRÉSENTÉ UNE RÉMISSION HISTOLOGIQUE À
LA SEMAINE 16
* CINQUIÈME ESSAI PIVOT MENÉ CHEZ LE JEUNE ENFANT DANS LE
TRAITEMENT DE TROIS MALADIES AYANT PERMIS DE CONFORTER LE PROFIL
DE SÉCURITÉ ET D'EFFICACITÉ BIEN ÉTABLI DE DUPIXENT
* IL N'EXISTE AUCUN TRAITEMENT APPROUVÉ POUR LES ENFANTS DE
MOINS
DE 12 ANS SOUFFRANT D'SOPHAGITE À ÉOSINOPHILES
* RÉSULTATS DE TOLÉRANCE GÉNÉRALEMENT COHÉRENTS AVEC LE
PROFIL DE
SÉCURITÉ CONNU DE DUPIXENT CHEZ L'ADULTE ET L'ENFANT À PARTIR DE
12 ANS QUI PÈSE AU MOINS 40 KG
* L'UTILISATION POTENTIELLE DE DUPIXENT CHEZ L'ENFANT ÂGÉ DE
1 À
11 ANS FAIT ACTUELLEMENT L'OBJET D'UN DÉVELOPPEMENT CLINIQUE
* AUCUN ORGANISME DE RÉGLEMENTATION N'A ENCORE PLEINEMENT
ÉVALUÉ
SES PROFILS DE SÉCURITÉ ET D'EFFICACITE
* DONNÉES FERONT L'OBJET DE DISCUSSIONS AVEC LES AUTORITÉS
RÉGLEMENTAIRES DE DIFFÉRENTS PAYS, À COMMENCER PAR CELLES DES
ÉTATS-UNIS D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE
Texte original sur Eikon
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(Gdansk Newsroom)