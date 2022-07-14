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Sanofi annonce des résultats positifs pour l'essai de phase III sur Dupixent

14/07/2022 | 07:23
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14 juillet (Reuters) - SANOFI SA:

* RÉSULTATS POSITIFS DE PHASE III POUR DUPIXENT® (DUPILUMAB) DANS LE TRAITEMENT DE L'SOPHAGITE À ÉOSINOPHILES DE L'ENFANT ÂGÉ DE 1 À 11 ANS

* PREMIER ET UNIQUE ESSAI EXPÉRIMENTAL DE PHASE III AYANT PERMIS D'OBTENIR DES RÉSULTATS POSITIFS CHEZ LE JEUNE ENFANT

* L'ESSAI A ATTEINT SON CRITÈRE D'ÉVALUATION PRIMAIRE : 68 % DES PATIENTS AYANT REÇU LA DOSE LA PLUS ÉLEVÉE DE DUPIXENT ET 58 % LA DOSE LA PLUS FAIBLE ONT PRÉSENTÉ UNE RÉMISSION HISTOLOGIQUE À LA SEMAINE 16

* CINQUIÈME ESSAI PIVOT MENÉ CHEZ LE JEUNE ENFANT DANS LE TRAITEMENT DE TROIS MALADIES AYANT PERMIS DE CONFORTER LE PROFIL DE SÉCURITÉ ET D'EFFICACITÉ BIEN ÉTABLI DE DUPIXENT

* IL N'EXISTE AUCUN TRAITEMENT APPROUVÉ POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS SOUFFRANT D'SOPHAGITE À ÉOSINOPHILES

* RÉSULTATS DE TOLÉRANCE GÉNÉRALEMENT COHÉRENTS AVEC LE PROFIL DE SÉCURITÉ CONNU DE DUPIXENT CHEZ L'ADULTE ET L'ENFANT À PARTIR DE 12 ANS QUI PÈSE AU MOINS 40 KG

* L'UTILISATION POTENTIELLE DE DUPIXENT CHEZ L'ENFANT ÂGÉ DE 1 À 11 ANS FAIT ACTUELLEMENT L'OBJET D'UN DÉVELOPPEMENT CLINIQUE

* AUCUN ORGANISME DE RÉGLEMENTATION N'A ENCORE PLEINEMENT ÉVALUÉ SES PROFILS DE SÉCURITÉ ET D'EFFICACITE

* DONNÉES FERONT L'OBJET DE DISCUSSIONS AVEC LES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES DE DIFFÉRENTS PAYS, À COMMENCER PAR CELLES DES ÉTATS-UNIS D'ICI À LA FIN DE L'ANNÉE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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