Sanofi : approbation de Dupixent pour la BPCO dans l'UE

Sanofi annonce l'approbation de son Dupixent dans l'Union européenne, pour le traitement d'entretien complémentaire de l'adulte atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) non contrôlée, caractérisée par une éosinophilie sanguine élevée.



Cette approbation repose sur deux études pivots de phase III ayant montré que Dupixent permet de réduire significativement les exacerbations de la maladie et d'améliorer la fonction respiratoire, ainsi que la qualité de vie en lien avec la santé.



Par cette décision de l'Agence européenne des médicaments, Dupixent est le premier nouveau médicament pour le traitement de la BPCO depuis plus d'une décennie et une nouvelle option thérapeutique pour environ 220.000 patients adultes dans l'UE.



Il s'agit de la sixième indication approuvée pour Dupixent dans l'UE et la septième à l'échelle mondiale. D'autres soumissions réglementaires sont actuellement examinées par différents organismes réglementaires, en particulier aux États-Unis, au Japon et en Chine.



