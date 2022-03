Sanofi : approbation de Xenpozyme au Japon

Le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a accordé une autorisation de mise sur le marché à Xenpozyme (olipudase alpha) de Sanofi pour le traitement des adultes et enfants présentant un déficit en sphingomyélinase acide sans manifestations neurologiques. Le déficit en sphingomyélinase acide est une maladie génétique, évolutive, rare et potentiellement mortelle.



Xenpozyme est actuellement le seul médicament approuvé pour le traitement de cette maladie, en plus d'être le premier médicament de Sanofi approuvé dans le cadre du programme Sakigake (" pionnier " en japonais), un dispositif d'évaluation accélérée mis en place par le gouvernement japonais afin de promouvoir la recherche et le développement de nouveaux médicaments innovants permettant de répondre à des besoins médicaux non pourvus.