Sanofi bat les attentes du consensus et confirme ses objectifs pour 2022

Le bénéfice ajusté du groupe français de santé Sanofi a augmenté de 16,2 % au premier trimestre, grâce à la croissance des ventes de son médicament phare, le Dupixent, et à un rebond de la demande de médicaments sans ordonnance. Le bénéfice d'exploitation, ou bénéfice ajusté avant intérêts et impôts, a atteint 3,07 milliards d'euros au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,84 milliards d'euros publiée sur le site Web de la société. Le chiffre d'affaires du Dupixent, traitement contre l'eczéma et l'asthme, a bondi de plus de 45% à 1,61 milliard d'euros, dépassant un consensus d'analystes de 1,58 milliard d'euros, grâce aux prescriptions pour la dermatite, l'asthme et certaines infections nasales.

Le fabricant de médicaments a ajouté qu'il cesserait de recruter des patients pour des essais cliniques en Russie et en Biélorussie, suite à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, ce qui retarderait les résultats des études dans le domaine de la sclérose en plaques (SEP) et de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). En revanche, le calendrier des demandes d'approbation réglementaire est resté inchangé, ajoute-t-elle.

D'autres sociétés pharmaceutiques, dont Roche, ont prévenu que la guerre perturbait le développement d'une nouvelle génération de médicaments contre la sclérose en plaques, car l'industrie en est venue à dépendre de manière disproportionnée de l'Europe de l'Est pour les essais cliniques. Sanofi, Roche, Novartis et Merck KGaA sont engagés dans une course au développement de nouveaux candidats médicaments contre la SEP appelés inhibiteurs de BTK.

La BPCO, à son tour, pourrait devenir un autre domaine de croissance pour le Dupixent. Le mois dernier, Sanofi a déclaré que les ventes annuelles maximales du médicament, développé conjointement avec Regeneron, dépasseraient les 13 milliards d'euros, contre un objectif précédent de plus de 10 milliards. Cela excluait l'utilisation potentielle dans la BPCO, parfois appelée poumon du fumeur, pour laquelle les résultats des essais sont attendus l'année prochaine.

Pour contrer l'effet de la guerre sur les études cliniques, Sanofi transfère les volontaires des essais en Ukraine ou dans les pays voisins, et active de nouveaux sites cliniques et recrute davantage de volontaires dans d'autres pays.

Les ventes de l'unité Santé Grand Public ont contribué à la hausse du bénéfice du groupe en augmentant de 19,3 % à 1,33 milliard d'euros, soit bien plus que les 1,2 milliard attendus par le marché, grâce à une augmentation des remèdes contre la toux et des analgésiques. Sanofi a déclaré jeudi qu'il s'attendait toujours à ce que le bénéfice par action ajusté du groupe pour 2022 progresse à un faible pourcentage à deux chiffres.

Le groupe français a ajouté qu'il travaillait avec son partenaire GlaxoSmithKline, qui a pris du retard dans la course au lancement d'un vaccin COVID-19, sur un vaccin de rappel de nouvelle génération offrant une large protection contre tous les variants de coronavirus préoccupants, avec des données d'essai attendues au cours du deuxième trimestre de cette année.