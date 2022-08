Sanofi : collaboration avec Innovent Biologics en Chine

Sanofi annonce l'établissement d'une collaboration avec le laboratoire Innovent Biologics, disposant d'une large empreinte en Chine, visant à mettre des médicaments innovants à la disposition des patients atteints de cancers difficiles à traiter dans ce pays.



Ils s'engagent à intensifier le développement et la commercialisation de deux des principaux actifs en oncologie de Sanofi actuellement en phase clinique, le SAR408701 et le SAR444245, en association avec le sintilimab, leader des inhibiteurs de checkpoint immunitaire en Chine.



En plus de cette collaboration et d'un accord de licence, et sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence et des conditions usuelles, Sanofi investira initialement 300 millions d'euros au capital d'Innovent par la souscription de nouvelles actions.



