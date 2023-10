Sanofi convoiterait la biotech américaine anticancer Mirati, après deux accords cette semaine

Le géant pharmaceutique français Sanofi (-0,51% à 102,34 euros) étudierait la possibilité d'acquérir le fabricant américain de médicaments contre le cancer Mirati Therapeutics Inc, selon Bloomberg. Les actions de cette dernière ont fait un bond de 45 % hier - le plus important depuis 2017 après avoir chuté de 37% au cours de l'année écoulée. Mirati est désormais valorisé à environ 4,2 milliards de dollars. " Les délibérations sont en cours et il n'est pas certain qu'elles aboutissent à un accord ", souligne Bloomberg.



Mirati est en train de développer son premier produit, un médicament appelé Krazati utilisé contre un type de cancer du poumon dans lequel le gène KRAS a muté. La société a reçu l'approbation accélérée de la Food and Drug Administration pour ce médicament en décembre. Un rachat donnerait à Mirati des ressources supplémentaires pour commercialiser le traitement et financer d'autres études. Mirati a perdu au mois d'août 2023 son CEO puis son directeur financier.



Cette annonce clôt une semaine riche en annonces pour le laboratoire français. Il a annoncé mercredi un accord avec Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. en vue du codéveloppement et de la co-commercialisation du TEV'574, un actif qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase IIb pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, deux maladies inflammatoires de l'intestin. Berenberg estime dans une note du 5 octobre que cet "accord stratégique solide" "ajoute un actif de stade intermédiaire dans le pipeline et renforce la position de Sanofi dans le domaine des maladies auto-immunes".



Mardi, le laboratoire a dévoilé un accord avec Janssen Pharmaceuticals, une entreprise du groupe Johnson & Johnson, en vue du développement et de la commercialisation d'un candidat-vaccin à 9 valences contre les souches pathogènes extra-intestinales d'E. coli. "Nous prévoyons une probabilité de 40 % pour que ce vaccin rapporte 800 millions d'euros" commente Berenberg.



"Nous considérons ces accords comme positifs, avec un prix raisonnable pour des actifs nouveaux qui complètent la franchise", déclare Berenberg, qui reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 115 euros.