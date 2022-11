Sanofi : des nouvelles données contre les maladies sanguines

Des données sur les maladies sanguines rares de Sanofi feront l'objet de 16 présentations lors du 64e congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) qui se tiendra du 10 au 13 décembre 2022.' Les résultats de phase 3 présentés à l'ASH à travers l'hémophilie et la maladie des agglutinines froides soulignent notre ambition de lancer quatre traitements contre les maladies sanguines rares en quatre ans ', souligne Karin Knobe, MD, PhD, responsable du développement clinique pour les maladies rares et les troubles sanguins rares chez Sanofi.Des données sur la qualité de vie issues de l'étude de phase 3 XTEND-1 seront présentées à l'ASH, évaluant l'effet du traitement expérimental efanesoctocog alfa sur la douleur et le fonctionnement physique des personnes atteintes d'hémophilie A. Efanesoctocog alfa qui fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire par la FDA, avec une date d'action cible fixée au 28 février 2023.Les nouvelles données qui seront présentées dans le cadre du programme ATLAS pour le fitusiran, un traitement expérimental pour le traitement prophylactique des personnes atteintes d'hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs, montreront pour la première fois l'équivalence hémostatique de l'abaissement de l'antithrombine dans l'hémophilie A.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.