Sanofi : données encourageantes pour Libtayo contre le cancer du poumon

Les résultats positifs de phase III d'un traitement associant Libtayo (cemiplimab) – un médicament développé par Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals – à une chimiothérapie ont été présentés dimanche lors d'une séance de dernière minute du Congrès virtuel 2021 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO).



L'essai, qui a atteint son critère d'évaluation principal, à savoir la survie globale, et l'ensemble de ses critères d'évaluation secondaires, a évalué l'utilisation expérimentale de l'inhibiteur de PD-1 Libtayo en association avec un doublet de chimiothérapie à base de platine choisi par le médecin chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique, indépendamment de son histologie et de son taux d'expression de protéines PD-L1, comparativement à une chimiothérapie seulement.



Ces résultats ont également été observés dans une population de patients présentant diverses caractéristiques au départ et formeront la base des soumissions réglementaires qui seront présentées en particulier aux États-Unis et dans l'Union européenne (UE).