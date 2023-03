Sanofi : données positives dans la dermatite atopique

Sanofi fait part des résultats positifs de l'essai clinique consacré à Dupixent (dupilumab) dans le traitement de la dermatite atopique des mains et des pieds, modérée à sévère, non contrôlée de l'adulte et de l'adolescent.



Des données de dernière heure présentées au Congrès de l'American Academy of Dermatology (AAD) montrent ainsi des améliorations significatives des signes et symptômes de cette maladie, atteignant les critères d'évaluation primaire et secondaires de l'étude.



'Plus de deux fois plus de patients traités par Dupixent ont présenté une peau claire ou presque claire à 16 semaines, comparativement au placebo', souligne ainsi le géant pharmaceutique français.



Près de quatre fois plus de patients traités par Dupixent ont présenté une diminution cliniquement significative des démangeaisons, avec des améliorations observées dès la première semaine de traitement.



