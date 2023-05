Sanofi : données positives dans le VRS chez le nourrisson

Sanofi fait part de nouvelles données positives de l'essai clinique de phase IIIb HARMONIE, confirmant que son nirsevimab 'permet de prévenir les hospitalisations de nourrissons dues au VRS, avec une efficacité élevée et uniforme'.



Elles montrent une réduction de 83,21% des hospitalisations pour infections des voies respiratoire inférieures, chez les nourrissons de moins de 12 mois ayant reçu une seule dose de nirsevimab, comparativement à ceux n'ayant reçu aucun traitement préventif.



Plus de 8.000 nourrissons ont été inclus dans cette étude qui s'est déroulée en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Ces données ont été présentées au 41ème Congrès annuel de la Société européenne pour les maladies infectieuses pédiatriques (ESPID).



