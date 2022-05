Sanofi : élargissement d'une collaboration avec Euroapi

Euroapi annonce avoir élargi sa collaboration avec Sanofi entrant dans leur accord cadre de développement en date du 1er octobre 2021, afin de soutenir la plateforme de vaccins à ARNm de Sanofi grâce au développement de nanoparticules lipidiques.



Dans ce cadre, la société de solutions de principes actifs va développer et optimiser des voies de synthèse chimique innovantes et va produire des lots BPF (bonnes pratiques de fabrication) de plusieurs lipides cationiques de deuxième génération.



Euroapi va se concentrer sur les lipides qui sont actuellement testés pour les essais cliniques de phase I/II, et qui soutiendront la plateforme de vaccins à ARNm de Sanofi, ciblant des indications telles que la grippe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.