Sanofi en forte hausse à New York après une décision de justice sur le Zantac

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--L'action Sanofi cotée à New York (ADR) a bondi de plus de 8% mardi, après la décision d'un tribunal américain de classer sans suite des milliers de plaintes liées aux effets secondaires du traitement des bûlures d'estomac Zantac.

Plusieurs laboratoires ont commercialisé le Zantac pendant des décennies, d'abord sur ordonnance puis en vente libre, avant son retrait du marché décidé en 2020 par les autorités sanitaires américaines. Depuis, des milliers de patients ont accusé le médicament, utilisé notamment contre les ulcères, d'être cancérigène. Mais un juge fédéral de Floride a considéré mardi que les données scientifiques disponibles ne permettaient pas d'étayer ces allégations.

"Aucun scientifique extérieur à cette procédure n'a conclu que la Ranitidine provoquait le cancer", a écrit la juge Robin Rosenberg dans sa décision, en faisant usage du nom générique du Zantac. La décision de plus de 300 pages rendue mardi critique également la méthodologie des scientifiques cités par les plaignants pour appuyer leurs demandes.

Cette annonce marque une victoire importante pour les groupes pharmaceutiques impliqués dans la commercialisation du Zantac au fil des ans. L'ADR du laboratoire britannique GSK a bondi de 7,9% mardi à New York. Haleon, ancienne coentreprise entre GSK et Pfizer, s'est également adjugé 7,7%.

D'autres procédures judiciaires sont en cours dans plusieurs Etats américains et les plaignants déboutés en première instance par la justice fédérale devraient faire appel de cette décision, mais la perspective d'une lourde amende s'éloigne pour les groupes concernés.

"Noël est arrivé plus tôt pour les accusés dans l'affaire du Zantac", a réagi l'analyste David Risinger de SVB Securities dans une note publiée mardi.

-Josh Nathan-Kazis, Barron's (Version française Thomas Varela)

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2022 18:17 ET (23:17 GMT)