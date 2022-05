Sanofi : essais encourageants pour Sarclisa

Sarclisa (isatuximab) de Sanofi en association permet d'obtenir un allongement sans précédent la survie médiane sans progression des patients atteints d'un myélome multiple en rechute traités par un inhibiteur du protéasome. Selon les derniers résultats de l'essai IKEMA de phase III, les patients sous traitement de fond par un inhibiteur du protéasome ayant rechuté après un traitement antérieur –incluant la lénalidomide – ont présenté la plus longue survie médiane sans progression jamais observée.



La survie médiane sans progression est passée de 19,2 mois à 35,7 mois lorsque Sarclisa a été ajouté au carfilzomib et à la dexaméthasone.



D'autres analyses, conformes aux règles de censure recommandées par la Food and Drug Administration des États-Unis, ont montré que la survie médiane sans progression est passée de 20,8 mois à 41,7 mois lorsque Sarclisa a été ajouté au carfilzomib et à la dexaméthasone.





LEXIQUE

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.