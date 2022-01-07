Sanofi et Exscienta s'allient dans la recherche de médicaments via l'IA

7 janvier (Reuters) - Sanofi a annoncé vendredi:
* EXSCIENTIA ET SANOFI ÉTABLISSENT UNE COLLABORATION DE
RECHERCHE
STRATÉGIQUE POUR DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE MÉDICAMENTS DE
PRÉCISION CONÇUS GRÂCE À LINTELLIGENCE ARTIFICIELLE
* EXSCIENTIA RECEVRA UN VERSEMENT INITIAL EN NUMÉRAIRE DE
100
MILLIONS DE DOLLARS, AUQUEL POURRONT SAJOUTER DES PAIEMENTS
DÉTAPE POUVANT ATTEINDRE UN TOTAL DE 5,2 MILLIARDS DE DOLLARS,
AINSI QUE DES REDEVANCES PROGRESSIVES.
* LACCORD PORTE SUR LUTILISATION DES CAPACITÉS
DEXSCIENTIA EN
MATIÈRE DINTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET DE SA PLATEFORME DE
MÉDECINE PERSONNALISÉE DEPUIS LIDENTIFICATION DES CIBLES
JUSQUÀ LA SÉLECTION DES PATIENTS
* LES RECHERCHES SE CONCENTRERONT SUR UN MAXIMUM DE 15
NOUVELLES
PETITES MOLÉCULES CANDIDATES EN ONCOLOGIE ET IMMUNOLOGIE
(Rédaction de Paris)