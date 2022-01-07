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Sanofi et Exscienta s'allient dans la recherche de médicaments via l'IA

07/01/2022 | 07:02
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7 janvier (Reuters) - Sanofi a annoncé vendredi:

* EXSCIENTIA ET SANOFI ÉTABLISSENT UNE COLLABORATION DE RECHERCHE STRATÉGIQUE POUR DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE MÉDICAMENTS DE PRÉCISION CONÇUS GRÂCE À LINTELLIGENCE ARTIFICIELLE

* EXSCIENTIA RECEVRA UN VERSEMENT INITIAL EN NUMÉRAIRE DE 100 MILLIONS DE DOLLARS, AUQUEL POURRONT SAJOUTER DES PAIEMENTS DÉTAPE POUVANT ATTEINDRE UN TOTAL DE 5,2 MILLIARDS DE DOLLARS, AINSI QUE DES REDEVANCES PROGRESSIVES.

* LACCORD PORTE SUR LUTILISATION DES CAPACITÉS DEXSCIENTIA EN MATIÈRE DINTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ET DE SA PLATEFORME DE MÉDECINE PERSONNALISÉE  DEPUIS LIDENTIFICATION DES CIBLES JUSQUÀ LA SÉLECTION DES PATIENTS

* LES RECHERCHES SE CONCENTRERONT SUR UN MAXIMUM DE 15 NOUVELLES PETITES MOLÉCULES CANDIDATES EN ONCOLOGIE ET IMMUNOLOGIE (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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VE / CA 2021 3,18x
VE / CA 2022 2,91x
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