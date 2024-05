PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Sanofi a annoncé vendredi avoir signé un accord de licence avec la société américaine de biotechnologie Novavax pour la commercialisation d'un vaccin contre le Covid-19 et le développement de vaccins combinés grippe-Covid-19.

Dans le cadre de cet accord, Sanofi va acquérir une participation minoritaire de moins de 5% au capital de Novavax, ce qui devrait représenter un investissement inférieur à 30 millions d'euros, au regard de la capitalisation boursière actuelle de la biotech américaine.

L'accord prévoit notamment une licence coexclusive pour la commercialisation conjointe d'un vaccin adjuvanté unique contre le Covid-19 de Novavax à l'échelle mondiale et une licence exclusive pour le vaccin adjuvanté contre le Covid-19 de la biotech en vue de son utilisation combinée avec les vaccins contre la grippe de Sanofi.

Sur le plan financier, Sanofi effectuera un paiement initial de 500 millions de dollars à Novavax et lui versera jusqu'à 700 millions de dollars en fonction de la réalisation de diverses étapes de développement, réglementaires et de commercialisation. Aussi, Novavax recevra des redevances graduelles "à deux chiffres" sur les ventes de vaccins contre le Covid-19 et de vaccins combinés grippe-Covid-19 réalisées par Sanofi.

Selon l'accord annoncé vendredi, Novavax aura droit à des paiements d'étapes supplémentaires pouvant atteindre 200 millions de dollars, ainsi qu'à des redevances "à un chiffre" pour chaque vaccin supplémentaire de Sanofi développé sous licence non exclusive avec la technologie de l'adjuvant Matrix-M de la biotech.

"En dehors de cette collaboration, chaque partie pourra développer et commercialiser, à ses frais, ses propres vaccins contre la grippe et le Covid-19, de même que ses propres produits adjuvantés", a indiqué Sanofi dans un communiqué. "Dès 2025, Sanofi comptabilisera les ventes du vaccin adjuvanté contre le Covid-19 de Novavax et prendra à sa charge certaines dépenses de R&D, réglementaires et de commercialisation", a ajouté le laboratoire français.

