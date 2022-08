Sanofi : examen prioritaire obtenu dans l'hémophilie A

Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande de licence de produit biologique relative à l'efanesoctocog alpha (codéveloppé avec Sobi) pour le traitement de l'hémophilie A.



Cette demande prend appui sur l'étude pivot de phase III XTEND-1, qui a montré que le produit, tout en étant bien toléré, permet de prévenir les saignements de manière cliniquement significative et est supérieur à un traitement antérieur par facteur.



La décision de la FDA devrait intervenir le 28 février 2023. L'efanesoctocog alpha a obtenu la désignation de médicament innovant (breakthrough therapy) de la FDA en mai 2022 et est le premier facteur VIII de remplacement à obtenir cette désignation.



