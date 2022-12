Sanofi : fin des discussions pour un rachat d'Horizon

Sanofi a annoncé dimanche soir ne plus être en discussion avec Horizon Therapeutics et ne pas avoir l'intention de faire une offre sur cette société biopharmaceutique basée en Irlande et spécialisée dans les maladies inflammatoires rares, auto-immunes et graves.Le géant français de la santé explique que les attentes en matière de prix de transaction ne répondaient pas à ses propres critères de création de valeur. Il avait déjà prévenu début décembre qu'il n'y avait aucune certitude quant à la remise effective d'une offre.Pour rappel, Horizon Therapeutics avait confirmé fin novembre l'existence de discussions préliminaires avec les groupes américains Amgen et Janssen -division de Johnson & Johnson- ainsi qu'avec Sanofi en vue de son potentiel rachat.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.