Sanofi : finalise l'acquisitiondeTranslate Bio

Sanofiannonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisitiondeTranslate Bio,une opération qui devrait permettre d'accélérer lesinitiativesportant sur le développement de vaccins et agents thérapeutiques s'appuyant sur la technologie ARNm.



Cetteacquisitionva notamment permettre à Sanofide dotersonCentre d'excellence dédié aux vaccins à ARNmd'un atout essentielet de l'appliquer à d'autres domaines stratégiques comme l'immunologie, l'oncologie et les maladies rares.



Sanofi précise avoir finalisé l'acquisition deTranslate Bioen procédant à la fusion de sa filiale intégralement détenue avec et dansTranslate Bio. Translate Biosubsiste donc en devenant désormais une filiale indirecte, intégralement détenue par Sanofi.



