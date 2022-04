Sanofi: forte croissance du bénéfice au premier trimestre

Sanofi a publié ce matin un bénéfice au premier trimestre 2022 de 2,01 milliards d'euros, en hausse de 28,3% sur un an. Cela représente un un bénéfice par action de 1,61 euro. Le chiffre d'affaires est quant à lui en hausse de 12,6% (+8,6% à taux de change constants) et s'élève à 9,674 milliards d'euros. L'activité a été dopée par les ventes de la division Specialty Care, en hausse de 17,8%: à elles seules, les ventes du Dupixent ont représenté 1,614 milliards d'euros (+45,7%). Les vaccins ont quant à eux progressé de 6,8% et la Santé du Consommateur de 17%.



Le laboratoire pharmaceutique vise en 2022 une croissance à deux chiffres ("low double-digit") de son bénéfice des activités par action ("business EPS"), avec un effet de change de +4% à +5%. Il était de 1,94 euro (+16,1%) au premier trimestre.