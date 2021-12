Sanofi : hausse du titre malgré le retard sur le vaccin

Le titre termine en hausse de près de 1,4% après l'annonce de ses résultats sur son vaccin pour le Covid.



Jefferies réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 120 euros sur Sanofi, après des données initiales encourageantes pour le vaccin Covid-19 comme rappel, qui augmente les anticorps neutralisants quels que soient l'âge des sujets et leurs vaccins antérieurs.



'Cependant, les résultats très attendus de la phase III chez les participants non vaccinés/non infectés sont retardés au premier trimestre 2022 car davantage d'événements d'infection sont nécessaires pour l'analyse', note toutefois le broker.



