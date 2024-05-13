13 mai (Reuters) - Sanofi SA:
* SANOFI INVESTIT PLUS D'UN MILLIARD D'EUROS SUPPLÉMENTAIRES DANS LA PRODUCTION DE MÉDICAMENTS EN FRANCE, EN PLUS DES 2,5 MILLIARDS D'EUROS DÉJÀ ENGAGÉS DANS DE GRANDS PROJETS DE SOUVERAINETÉ SANITAIRE
* SANOFI AUGMENTE DE 1,1 MILLIARD D'EUROS SES INVESTISSEMENTS DANS SES GRANDS PROJETS INDUSTRIELS
* POUR CRÉER DE NOUVELLES CAPACITÉS DE BIOPRODUCTION SUR SES SITES DE VITRY-SUR-SEINE (VAL DE MARNE), LE TRAIT (SEINE-MARITIME) ET LYON GERLAND (RHÔNE)
* DÉPLOIE UN PLAN D'INVESTISSEMENT DEPLUS DE 3,5 MILLIARDS D'EUROS POUR FINANCER SES GRANDS PROJETS DE PRODUCTION DE MÉDICAMENTS ET DE VACCINS EN FRANCE
* EN 2023, GRÂCE À CETTE EMPREINTE INDUSTRIELLE, LA CONTRIBUTION DE SANOFI À LA BALANCE COMMERCIALE DE LA FRANCE S'EST ÉLEVÉE À PLUS DE 13 MILLIARDS D'EUROS Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)