Sanofi : l'UE approuve l'Enjaymo pour le traitement d'une forme d'anémie de l'adulte

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé jeudi que la Commission européenne avait approuvé la mise sur le marché de son médicament Enjaymo pour le traitement de l'anémie hémolytique de l'adulte atteint de la maladie des agglutinides froides (MAF).

L'Enjaymo est actuellement le seul médicament approuvé pour le traitement de la MAF, a précisé Sanofi.

La maladie des agglutinines froides est une anémie hémolytique auto-immune chronique rare qui amène le système immunitaire à s'attaquer par erreur aux globules rouges et à les détruire, a expliqué le groupe. Elle provoque une profonde fatigue et augmente le risque d'événements thromboemboliques et de mortalité.

La MAF toucherait 12.000 personnes aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, a ajouté le groupe.

-Lydie Boucher, Agefi-Dow Jones;

November 17, 2022