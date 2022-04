Sanofi : la FDA accorde un examen prioritaire à Dupixent dans l'oesophagite à éosinophiles

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait accepté d'accorder un examen prioritaire à son médicament Dupixent pour le traitement des patients de 12 ans et plus souffrant d'oesophagite à éosinophiles.

"La FDA devrait rendre sa décision sur cette indication expérimentale le 3 août 2022", a indiqué Sanofi dans un communiqué.

L'examen prioritaire est accordé par la FDA aux médicaments qui ont le potentiel d'améliorer significativement le diagnostic, le traitement ou la prévention de maladies graves.

L'oesophagite à éosinophiles est une maladie chronique et évolutive portant une signature inflammatoire de type 2 qui provoque des lésions dans l'oesophage et entraîne des difficultés à avaler. Aux États-Unis, cette maladie concerne environ 160.000 personnes sous traitement, dont approximativement 48.000 ont connu de multiples échecs thérapeutiques.

Dupixent est développé conjointement par Sanofi et Regeneron depuis plus de dix ans dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale. Plus de 400.000 patients présentant certaines formes de dermatite atopique, d'asthme et de polypose naso-sinusienne ont été traités par ce médicament dans le monde.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: DID

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2022 01:26 ET (05:26 GMT)