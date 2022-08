La FDA a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence de produit biologique (Biologics License Application, BLA) relative à l'efanesoctocog alpha (BIVV001) de Sanofi pour le traitement de l'hémophilie A, un trouble de la coagulation rare et dangereux pour la vie. La décision de la FDA devrait intervenir le 28 février 2023. Sanofi et la biotech Sobi collaborent au développement et à la commercialisation de l'efanesoctocog alpha.



Cet examen prioritaire est fondé sur les données pivots de l'étude de phase III XTEND-1.



L'efanesoctocog alpha a la capacité de maintenir les concentrations de facteur à des niveaux normaux ou quasi-normaux pendant presque toute la semaine à raison d'une dose prophylactique par semaine et de conférer une protection plus longue.



Dans l'Union européenne, la soumission réglementaire interviendra lorsque les données de l'étude en cours XTEND-Kids chez l'enfant seront disponibles, ce qui est prévu dans les deux cas en 2023. La Commission européenne a accordé la désignation de " Médicament orphelin " à l'efanesoctocog alpha en juin 2019.







LEXIQUE

FDA (Food and Drug Administration)

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.

Essais cliniques (Phases I, II, III)

Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.