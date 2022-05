Sanofi : la FDA approuve Dupixent pour traiter l'?sophagite à éosinophiles

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé vendredi soir que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait autorisé l'utilisation de son médicament Dupixent pour le traitement des patients de 12 ans et plus souffrant d'oesophagite à éosinophiles.

"Avec cette approbation, Dupixent devient le premier et le seul médicament expressément indiqué pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles aux Etats-Unis", a indiqué Sanofi dans un communiqué.

Dans cette indication, la FDA avait accepté au début du mois d'avril d'accorder un examen prioritaire à Dupixent. L'examen prioritaire est accordé par la FDA aux médicaments qui ont le potentiel d'améliorer significativement le diagnostic, le traitement ou la prévention de maladies graves.

Toujours dans cette même indication, une demande d'approbation de Dupixent est actuellement examinée par l'Agence européenne des médicaments et des soumissions réglementaires ailleurs dans le monde sont également prévues d'ici à la fin de 2022.

L'oesophagite à éosinophiles est une maladie chronique et évolutive portant une signature inflammatoire de type 2 qui provoque des lésions dans l'oesophage et entraîne des difficultés à avaler. Aux Etats-Unis, cette maladie concerne environ 160.000 personnes sous traitement, dont approximativement 48.000 ont connu de multiples échecs thérapeutiques.

Dupixent est développé conjointement par Sanofi et Regeneron depuis plus de dix ans dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale. Plus de 400.000 patients présentant certaines formes de dermatite atopique, d'asthme et de polypose naso-sinusienne ont été traités par ce médicament dans le monde.

Fin mars dernier, Sanofi a porté son objectif de chiffre d'affaires de Dupixent à plus de 13 milliards d'euros en rythme de croisière.

May 23, 2022