Sanofi : la FDA approuve le fexinidazole comme 1er traitement

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé le fexinidazole comme premier traitement entièrement oral pour la maladie du sommeil Trypanosoma brucei gambiense (trypanosomiase humaine africaine).



Le fexinidazole a été développé en partenariat avec les programmes nationaux de lutte contre la maladie du sommeil de la République démocratique du Congo (RDC) et de la République centrafricaine (RCA), et Sanofi.



La maladie du sommeil est une maladie parasitaire transmise par la piqûre d'une mouche tsé-tsé infectée. Elle touche principalement les populations vivant dans les zones rurales reculées d'Afrique subsaharienne, où environ 65 millions de personnes sont exposées au risque d'infection.



' Les options actuelles de traitement de la maladie sont efficaces, mais contraignantes pour les patients et les agents de santé en raison de la nécessité d'une perfusion ou d'une injection, nécessitant une hospitalisation, ce qui est particulièrement difficile pour les personnes vivant dans des zones reculées ' indique le groupe.



