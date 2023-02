Sanofi : la FDA donne son feu vert pour l'Altuviiio contre l'hémophilie

Sanofi a fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, avait approuvé son médicament Altuviiio contre les hémorragies pour les personnes atteintes d'hémophilie A. Il s'agit de la première approbation de l'Altuviiio. "Altuviiio est indiqué pour la prophylaxie de routine et le traitement ponctuel pour contrôler les épisodes hémorragiques, ainsi que pour la prise en charge périopératoire (chirurgicale), chez l'adulte et l'enfant atteints d'hémophilie A", a indiqué le groupe français dans un communiqué de presse.