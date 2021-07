Sanofi : la future entité de principes actifs, EUROAPI, sera présidée par Viviane Monges

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé jeudi avoir nommé Viviane Monges présidente non exécutive et indépendante du conseil de surveillance d'EUROAPI, sa future entité dédiée à la production et la commercialisation à des tiers des principes actifs pharmaceutiques (API).

Viviane Monges deviendra présidente du conseil d'administration d'EUROAPI lors de sa transformation en société anonyme.

En janvier dernier, Sanofi avait désigné Karl Rotthier comme directeur général de la nouvelle entreprise.

Le groupe estime qu'EUROAPI, qui emploiera 3.200 salariés avec un siège en France, devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 1 milliard d'euros d'ici à 2022.

Le projet de création de cette entité autonome avait été annoncé en février 2020.

