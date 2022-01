Sanofi : la justice estime que le groupe a commis une faute avec la Dékapine

Sanofi progresse de 0,6% à 88,62 euros malgré un revers judiciaire dans l'affaire de la Dékapine. Le tribunal judiciaire de Paris a estimé que le groupe pharmaceutique avait "commis une faute en manquant à son obligation de vigilance et à son obligation d'information " concernant les risques de son traitement de l'épilepsie et des troubles bipolaires pour le fœtus en cas de prise pendant la grossesse.



Le tribunal estime également " recevable " l'action de groupe présentée par l'Association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anti-convulsivant (Apesac), qui accompagne 7 500 familles contre le laboratoire, première étape vers leur possible indemnisation.



Sanofi a annoncé son intention de faire appel de cette décision. Dès lors, il faut attendre la réponse de la justice avant que l'action du groupe puisse éventuellement s'ouvrir.



C'est la première fois qu'un tribunal français répond favorablement à ce type d'action.



Selon des estimations de l'Assurance maladie et de l'ANSM, le valproate de sodium (principe actif de la Dépakine) serait responsable de malformations chez 2 150 à 4 100 enfants et de troubles neuro-développementaux chez 16 600 à 30 400 enfants. Des travaux de chercheurs publiés en octobre 2020 ont conclu à un risque multiplié par cinq.



Sanofi est mis en examen depuis 2020 dans cette affaire pour "tromperie aggravée" et "blessures involontaires" après des plaintes de 42 familles, et pour "homicides involontaires".

Le tribunal a fixé entre 1984 et 2006 la période de temps durant laquelle le risque de malformations congénitales n'a pas suffisamment été pris en compte. Pour les troubles neuro-développementaux, qui ont mis plus de temps à être reconnus, il réduit cette période à 2001-2006, au grand dam de l'association qui envisage de faire appel.



Selon l'Apesac, le montant total des indemnisations auxquelles les familles pourraient prétendre dans le cadre de l'action de groupe pourrait se chiffrer en centaines de millions d'euros si la date de 1984 est retenue et non, comme actuellement, 2001.