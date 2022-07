Sanofi : lance des médicaments pour les pays pauvres

Sanofi Global Health annonce le lancement d'Impact®, une nouvelle marque de médicaments qui seront distribués sans aucun profit aux populations à risque des pays les plus pauvres de la planète.



La marque Impact® qui englobe, entre autres, l'insuline, le glibenclamide et l'oxaliplatine, permettra d'assurer la distribution de 30 médicaments de Sanofi dans 40 pays à faible revenu.



' Considérés essentiels par l'Organisation mondiale de la Santé, ces médicaments couvrent une palette élargie d'aires thérapeutiques, dont le diabète, les maladies cardiovasculaires, la tuberculose, le paludisme et le cancer ' indique le groupe.



' Sanofi Global Health est la première et la seule initiative mondiale à permettre l'accès à un portefeuille aussi large de médicaments, dans autant de pays et d'aires thérapeutiques, tout en finançant des programmes de soutien locaux et en renforçant les entreprises locales engagées dans une démarche d'inclusion ' rajoute le groupe.





