Sanofi : lance son plan d'actionnariat salarié pour 2023

Sanofi annonce le lancement d’Action 2023, son plan mondial d’actionnariat salarié ouvert à 86 000 salariés dans 56 pays. À compter du 5 juin, les actions seront proposées au prix de souscription de 79,58 euros, soit une décote de 20 % par rapport à la moyenne des vingt cours d’ouverture de l’action Sanofi du 3 mai au 30 mai 2023. Par ailleurs, pour cinq actions souscrites, les salariés auront la possibilité de recevoir une action gratuite (dans la limite de quatre actions gratuites par employé). Chaque salarié pourra souscrire jusqu’à 1 500 actions Sanofi.



En 2022, le plan d'actionnariat salarié ouvert à plus de 85 000 salariés dans 59 pays a vu son taux de souscription global augmenter pour s'établir à 38,5 % (contre 37,5 % en 2021). Plus de 32 800 collaborateurs de Sanofi ont choisi d'investir dans l'entreprise. Aujourd'hui, près de 75 000 salariés et anciens collaborateurs de l'entreprise sont actionnaires de Sanofi et détiennent environ 2% de son capital.