Sanofi lance son premier Accélérateur digital porté par de nouveaux talents et centré sur la croissance



Paris, le 8 juin 2022. Sanofi annonce le lancement de son premier Accélérateur digital dont la vocation est d’aider l’entreprise à concrétiser son ambition de figurer parmi les leaders de la santé digitale. Cet Accélérateur vise à développer des produits et solutions au service de la mission de Sanofi de transformer la pratique de la médecine grâce au numérique, aux données et à l’intelligence artificielle (IA). Implanté à Paris, il s’appuie déjà sur une équipe de plus de 75 spécialistes du monde entier et continuera de recruter des talents de premier ordre, spécialisés dans le product management, le développement full stack et la data science.

Lieu de diversité, l’Accélérateur digital comprend des équipes issues aussi bien de la mobilité interne et que de recrutements externes et est soutenu par le lancement d’une Accelerator Academy dédiée à la montée en compétences des collaborateurs. Un partenariat avec l’organisation internationale à but non lucratif Women In Tech a également été noué afin de combler le déficit de femmes dans le secteur du numérique. L’Accélérateur digital comptera 300 collaborateurs d’ici deux ans dans les zones géographiques les plus pertinentes pour soutenir la stratégie numérique mondiale de Sanofi, attirer de nouveaux talents et intégrer davantage encore les méthodes de travail agiles dans la culture de l’entreprise.

Cet Accélérateur s’attache dans un premier temps à répondre aux besoins non pourvus des patients souffrant de dermatite atopique en France, en Italie et en Espagne. Son équipe s’emploie déjà à développer une plateforme intégrée et outils de données pour mieux engager les professionnels de santé et les sensibiliser, ainsi que leurs patients, à la maladie et aux options thérapeutiques disponibles.

Arnaud Robert

Vice-Président Exécutif et Chief Digital Officer, Sanofi

« La transformation numérique de Sanofi repose autant sur une transformation culturelle et business que sur la technologie. L’Accélérateur digital nous aidera à démocratiser l’utilisation des données, à développer l’agilité à tous les niveaux de l’organisation et à accélérer l’innovation pour les patients et les professionnels de santé – rapidement et à grande échelle. Cet investissement dans l’Accélérateur digital illustre une fois de plus notre volonté de transformer la pratique de la médecine et apporter de meilleures solutions aux patients. »

Depuis la présentation de sa nouvelle stratégie digitale globale en 2021, Sanofi s’est attaché simultanément à mettre en place de solides fondations en matière d’outils digitaux et de données, à créer de la valeur commerciale, développer l’acquisition de nouvelles compétences et à promouvoir une culture du numérique et des données grâce à la formation de plus de 16 000 de ses collaborateurs. Plus de 300 nouveaux talents ont par ailleurs rejoint Sanofi au cours des 18 derniers mois en France, en Espagne, aux États-Unis et au Canada pour renforcer les équipes spécialisées dans le digital, les données et la cybersécurité.

La transformation numérique en cours a déjà donné d’importants résultats, en particulier :

l’accélération de la découverte de nouvelles cibles grâce à l’intelligence artificielle ;

l’accélération de l’analyse d’images en R&D grâce à l’intelligence artificielle (qui se fait en quelques minutes contre plusieurs semaines auparavant) ;

l’amélioration de l’efficience des essais cliniques grâce à l’utilisation de données de vie réelle afin de réduire le nombre de patients à recruter et en permettant aux participants de transmettre à distance leurs données et biomarqueurs digitaux ;

l’accélération de l’accès aux rapports cliniques pour les autorités sanitaires grâce à la mise à disposition des données dans le Cloud et au traitement du langage naturel ;

le renforcement des échanges avec les professionnels de santé grâce à une solution CRM et omnicanale intégrée, déjà déployée dans 18 pays ;

l’optimisation des dépenses de publicité et de promotion sur de multiples marchés et pour de nombreux produits grâce à l’intégration des données et à l’intelligence artificielle ;

la digitalisation des procédés de fabrication au moyen de solutions modernes et l’amélioration de la performance de la chaîne d’approvisionnement grâce à l’IA prédictive.

D’ici à 2025, la plateforme de pointe de Sanofi en santé numérique proposera de nouvelles offres digitales, donnera aux patients et professionnels de santé l’occasion de vivre de nouvelles expériences digitales, stimulera l’innovation et permettra de réaliser des gains d’efficacité à tous les niveaux de la chaîne de valeur – depuis la recherche et développement jusqu’aux opérations commerciales, en passant par la fabrication. L’intégration profonde des solutions digitales, technologiques et de données est essentielle pour transformer la pratique de la médecine et apporter de meilleures solutions aux patients.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

