Sanofi : lancement d'un vaccin pédiatrique au Royaume-Uni

Sanofi a annoncé lundi le lancement au Royaume-Uni d'Avaxim Junior, son vaccin pédiatrique contre l'infection provoquée par le virus de l'hépatite A.



Ce vaccin, indiqué pour l'immunisation active des enfants âgés de 12 mois à 15 ans, consiste en une dose de rappel devant être administrée de six à 36 mois après la primovaccination, avec toutefois la possibilité de patienter pendant un délai de sept ans.



Selon Sanofi, les études cliniques ont montré que le vaccin conférait des anticorps protecteurs dans les deux semaines suivant l'injection chez plus de 95% des sujets.



Ce taux atteint 100% avant la dose de rappel lorsqu'elle est administrée six mois après la première dose.



Souvent contractée lors de séjours à l'étranger, l'hépatite A se transmet principalement par l'intermédiaire d'aliments et d'eau contaminés ou par contact direct avec une personne infectée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.