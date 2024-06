Sanofi : lanterne rouge du CAC après une décision judiciaire sur le Zantac

Le 03 juin 2024 à 10:28 Partager

Sanofi (-1,40% à 88,50 euros) affiche la plus forte baisse du CAC 40 et de l’Eurostoxx50 ce lundi. Le groupe pharmaceutique se dit "déçu" de la décision du tribunal de l’État du Delaware autorisant la poursuite de plus de 70 000 procédures judiciaires relatives au Zantac, et annonce son intention de faire appel. Sanofi a conclu en mars dernier un accord avec les avocats des plaignants dans ce dossier, accord qui excluait l’État du Delaware. "Il n’existe aucune preuve scientifique fiable selon laquelle le Zantac peut provoquer le cancer", affirme Sanofi.



Le groupe s'appuie sur la décision rendue en 2022 par un tribunal fédéral de l'État de Floride dans le cadre d'une procédure judiciaire multidistrict. Sanofi "reste engagé dans sa défense et dans la sécurité du Zantac et continuera à se défendre vigoureusement contre ces allégations, que les communautés médicale, scientifique et réglementaire ont largement évaluées et jugées sans fondement".