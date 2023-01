Sanofi : le CA 2022 a gagné quelque 7% du fait de l'évolution des devises, le BPA 8 à 9%

Sur la base de l’évolution des devises étrangères depuis fin 2021, Sanofi déclare dans une estimation préliminaire que l'impact des devises sur son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2022 est approximativement compris entre +4,5% et +5,5%, et que leur impact sur le bénéfice par action du quatrième trimestre est environ entre +6% et +7%. L’impact sur le chiffre d'affaires de l'année 2022 se situerait approximativement entre +6,5% et +7,5%, tandis que l’impact sur le bénéfice par action de l'année 2022 serait approximativement entre +8% et +9%.