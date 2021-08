Sanofi : le Dupixent atteint tous les critères d'évaluation dans un essai de phase 3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé lundi qu'un essai pivot de phase 3 évaluant le Dupixent chez des enfants âgés de six mois à cinq ans présentant une dermatite atopique modérée à sévère avait atteint tous ses critères d'évaluation primaires et secondaires.

La dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui peut être invalidante.

"Les résultats de cet essai montrent qu'à 16 semaines, l'ajout de Dupixent à des corticoïdes à usage topique permet de réduire significativement la sévérité globale de la maladie et d'améliorer la cicatrisation de la peau, les démangeaisons et les indicateurs de la qualité de vie en lien avec la santé, comparativement à un traitement par corticoïdes à usage topique seulement", a indiqué Sanofi dans un communiqué.

En association avec des corticoïdes à usage topique, le Dupixent a permis de réduire de 70% la sévérité globale de la maladie et de 49% les démangeaisons, a révélé cette étude dont les résultats détaillés seront présentés dans le cadre d'un prochain congrès médical. Les données correspondantes seront soumises aux autorités réglementaires, a ajouté Sanofi.

Le Dupixent est le premier médicament biologique ayant permis d'obtenir des résultats positifs auprès de jeunes patients et reste le seul médicament biologique approuvé pour les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère non contrôlée, dès l'âge de six ans.

En 2016, la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, a décerné le statut de "médicament innovant" ("Breakthrough Therapy") au Dupixent pour le traitement de la dermatite atopique chez les enfants âgés de six mois à 11 ans.

Le Dupixent est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration mondiale.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2021 01:28 ET (05:28 GMT)